Arbeitgeber kommen auf der Messe in Kontakt mit Jugendlichen, zum Beispiel Susanne Leichmann von der Wittmann Entsorgungsgesellschaft.

Nicht volljährig und ein Eintrag im Führungszeugnis? Da sieht es schlecht aus mit dem Job im Sicherheitsgewerbe. Bei der Ausbildungsmesse "Last Minit" in München werden falsche Vorstellungen korrigiert und reale Möglichkeiten aufgezeigt. Der Andrang ist groß.

Von Andreas Schubert

Es gibt da schon seit ein paar Jahren diese etwas schrille Reality-Soap auf Netflix namens "Selling Sunset", in der arg aufgebrezelte Maklerinnen in teuren Kleidchen Immobilien für Abermillionen verkaufen und ein Leben in Saus und Braus führen. Die Frisuren sitzen perfekt, die Nägel sind manikürt, und fast immer scheint die Sonne.