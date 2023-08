Bei Feinkost Käfer gibt es zahlreiche Flaschen Champagner zur Auswahl (hier in einer Filiale in Starnberg)

Das Feinkostunternehmen gibt sein Geschäft an der Auenstraße auf. Nun sucht Käfer einen neuen Standort - näher an der Innenstadt.

Von Franz Kotteder

Das Feinkostunternehmen Käfer hat sein Delikatessengeschäft an der Ecke Auen-/Fraunhoferstraße aufgegeben. "Der Mietvertrag ist ausgelaufen und Käfer hat sich dazu entschlossen, ihn nicht weiter zu verlängern", teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Der Standort habe die Erwartungen "leider einfach nicht erfüllt". Man suche nun nach einem neuen Standort, deutlich näher an der Innenstadt.

Das Konzept, neben dem Stammhaus kleinere Delis in den Stadtteilen zu eröffnen, laufe in anderen Filialen sehr erfolgreich. Die vier Mitarbeiter werden nun in anderen Betrieben eingesetzt. Insgesamt war Käfer nur zwei Jahre an der Auenstraße vertreten.