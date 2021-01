Von Yvonne Poppek

In der Geste steckt ein kleiner Triumph. Antonia Neumayer zeigt auf die Tafel an der Ziegelsichtmauer. "Allerheiligen-Kirche am Kreuz", steht da. "Erbaut von Jörg von Halsbach, gen. Jörg Ganghofer, geweiht 1485". Es ist eine schlichte, historische Information, wie sie an vielen Bauten zu finden ist. Doch für die 24-Jährige birgt die Tafel mehr als nur Geschichtswissen. Jahreszahl, Erbauer - das spielt in ihrem Fantasy-Roman "Zwischen dir und der Dunkelheit" (Heyne) eine wichtige Rolle. "Manchmal gibt es so Momente, da passt alles perfekt zusammen", sagt sie.