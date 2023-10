Mit Karl Valentin und den Getränken ist das so eine Sache: "Leut, meidet's den Alkohol!", wird er manchmal zitiert, "Trinkt's lieber a Bier!". Was er dazu sagen würde, dass diesen Sommer eine Cocktailbar unter seinem Namen im Gebäude seines ehemaligen Ateliers eröffnet wurde? Gut, der Mann ist seit 75 Jahren tot - und würde es vermutlich mit Humor nehmen.

Immerhin ein Helles (Noam's Lager, 4,50 Euro) und ein alkoholfreies Lammsbräu bekäme der Münchner Komiker in "dem Frohsinn liebstem Lokal", wie sich die Bar Valentin auch nennt, zur Auswahl. Dafür punktet die Bar am Platzl mit einer erstaunlich großen Auswahl von rund fünf Dutzend Cocktails, Highballs und Longdrinks, drei davon alkoholfrei.

Am besten startet man den Besuch am Spätnachmittag oder frühen Abend. Die Bar punktet mit dem gläsern überdachten Innenhof, man kann also gleichzeitig im Warmen sitzen und das Gefühl haben, die Dämmerung unter freiem Himmel zu erleben. Als erste Bestellung eignet sich, natürlich, der kristallklare Espresso Martini (14 Euro). Der heißt nicht nur so, sondern ist mit Espresso-Destillat und klarem Likör tatsächlich durchsichtig. "Die Zukunft ist jetzt!", steht dazu auf der Karte. Gut, diese sogenannte Zukunft gab es auch schonmal in den frühen Neunzigerjahren, als die kristallklare Cola ihre Zeit hatte. Trotzdem: Der Drink schmeckt hervorragend, kommt mit Kaffeewolke im Kristallglas und macht wach für das, was kommt.

Wer keine Lust auf Experimente hat: Klassiker wie Martini, Manhattan und Co. kosten je 13,50 Euro, Spritzgetränke gibt es ab 8,50 Euro. Auch für Gäste, die keinen Alkohol trinken, gibt es anspruchsvoll komponierte Getränke, zum Beispiel den sehr leckere Placebo (10,50 Euro) mit Aprikose und einer Zucker-Zitrusöl-Mischung.

Detailansicht öffnen (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen (Foto: Robert Haas)

Besonders günstig ist auf der Karte natürlich nichts, so mitten in der Münchner Altstadt. Dafür stimmt die Qualität der Getränke. Preise und Lage ziehen eine Kombination aus Touristinnen und Geschäftsleuten an: Kleine Gruppen von Menschen, die wahlweise nach der Arbeit oder nach dem Sightseeing den Abend ausklingen lassen.

Morgens, mittags und abends gibt es das jeweils passende Essen, darunter Tapas und sizilianische Pizzen. Ja, die Bar ist gleichzeitig auch ein Restaurant und hat deshalb ab morgens geöffnet. Montags bis samstags geht schon um eine Minute nach neun los, die Uhrzeit ist wie so vieles hier ein kleines Augenzwinkern. Schluss ist am Wochenanfang um eine Minute vor vier, von Mittwoch bis Samstag um eine Minute vor Mitternacht.

"Heute ist die gute alte Zeit von morgen", steht an der Spiegelwand in der Bar geschrieben, ein Valentin-Zitat, das wohl genau so als Prosit funktionieren soll.

Bar Valentin, Pfisterstraße 9 + 11, 80331 München, Öffnungszeiten: Montag und Dienstag 9.01 Uhr bis 15.59 Uhr, Mittwoch bis Samstag 09.01 Uhr bis 23.59 Uhr.