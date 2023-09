Das Münchner Filmmuseum zeigt den Architekturfilm "7 Kapellen".

Das schwäbische Donautal gilt als wertvoller Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen, Spaziergänger und Radfahrer schätzen die Region. In den vergangenen Jahren wurden dort mehrere neue Kapellen gebaut, an einem Radweg und an Orten wie Emersacker, Oberbechingen oder Kesselostheim entlang, von Architekten wie Hans Engel, John Pawson oder Christoph Mäckler. Die beiden in München lebenden und arbeitenden Fotografen und Filmemacher Orla Connolly und Jens Weber widmen ihren Bauwerken einen Film: "7 Kapellen" ist eine filmische Meditation, ganz im Stil des Slow Cinema.