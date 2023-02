Der Deutschrapper MoTrip kommt in die Muffathalle.

MoTrip, einst gefeierter Deutschrap-Newcomer, hat in den vergangenen Jahren sein Talent für Film und Fernsehen entdeckt. Erst als Teilnehmer der Vox-Sendung "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert", dann als Moderator und Host der NDR-Talkshow "deep und deutlich". Eigene Musik veröffentlichte der Aachener zuletzt 2020: sein Best-of-Album "Elemente", das jedoch kaum neue Songs beinhaltet.

Darauf folgte lediglich eine Kollaboration mit Rapper Eko Fresh und den Prinzen bei der Neuauflage des Songs "Millionär 2021". Seither ist es ruhiger geworden auf MoTrips Spotify-Account. Macht nichts. Denn obwohl von dem Rapper keine neue Musik kommt, ist er seit Anfang des Monats wieder auf Tour. Am Freitag tritt er in München auf.

Gut möglich, dass ältere Chart-Erfolge wie "So wie du bist" mit Sängerin Lary (2015) und "Immer wieder" mit Rooz (2018) noch immer Fans zu seinen Konzerten locken. Schließlich kann sich MoTrip aus seinem Repertoire aus über zehn erfolgreichen Deutschrap-Jahren bedienen.

Bekannt geworden mit dem Debüt-Album "Embryo" (2012) bahnt sich der Rapper bald seinen Weg ins Who is Who der deutschen Hip-Hop-Szene. Seine Erfolgsformel: eingängige, häufig poppige Texte und gekonntes Storytelling: mal unterhaltsam und politisch ("Guten Morgen NSA"), mal emotional und persönlich ("Embryo").

Sein zweites Album "Mama" erscheint drei Jahre später, 2015. Wieder ein Erfolg, wieder gibt es einen gleichnamigen Song und einen Feature-Gast, der heute weit über Deutschraps Grenzen hinaus bekannt ist. Haftbefehl und MoTrip widmen ihren Müttern ein Liebes- und Dankeslied zugleich. Klingt nach Kitsch, ist es aber nicht.

Viel mehr geht es in dem Track um Armut, Flucht und Krieg: "Im Libanon geboren, haben die Krisen uns geformt / Hinter uns der Krieg, deshalb fliehen wir nach vorn / Du reagierst mit Frieden auf den Zorn / Du bist alles, was ich bin, dafür gibt es nur ein Wort / Mama", rappt MoTrip.

Auf demselben Album, weniger rough aber ebenso emotional, ist der Song "So wie du bist". Es ist eben dieser Hit, der MoTrip Radio-Erfolg bringt: Platz drei der deutschen Single-Charts, mehrere Wochen Top Ten. Vielleicht sind es gerade solche Mainstream-tauglichen Songs, die dem Rapper bis heute Publikum auf seinen Konzerten bringen. Vielleicht sind es aber auch die alten, weniger poppigen Tracks für Fans der ersten Stunde.

Sehr wahrscheinlich ist es die Mischung aus beidem, ähnlich wie der Artist selbst seine Erfolgsformel beschreibt, im Track "Mathematik" (2015): "Ich bin die Summe aller Teilchen im Raum / Und die Gleichung geht auf / Die Leute denken, das ist alles ein Trick / Doch das ist ganz simple Mathematik, ich bin die Eins."

MoTrip, Freitag, 17. April, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, Muffathalle, Zellstraße 4