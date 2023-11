Autsch - der Engel Sosoel hat sich am Flügel verletzt. Beim Herumtoben im Wolkenmeer ist er doch glatt ausgerutscht und hinab auf die Erde gesaust, wo er verdutzt auf dem Baum mitten im Weihnachtsmarkt auf dem Marienplatz landet. "Vor fünf Jahren fiel unser Engelchen das letzte Mal vom Himmel, nun ist es an der Zeit, der nächsten Kindergeneration die Geschichte von Sosoel vorzuspielen", sagt Anastasia Reiber, die gemeinsam mit der Klassikmoderatorin Uta Sailer den Verein "Mini Musik - Große Musik für kleine Menschen" gründete. Sie wird wieder selbst am Klavier sitzen, wenn am zweiten Adventssonntag im Gasteig HP8 "Ein Engel fällt aus allen Wolken" das Konzertjahr des Klassikveranstalters mit sanften Querflöten- und Harfenklängen beschließt.