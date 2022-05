Von Oliver Hochkeppel, München

Mit dem Gospel "Be My Friend" begann Melanie Charles ihren Auftritt in der Unterfahrt. Dass das München-Debüt der amerikanischen Sängerin und Multiinstrumentalistin jedoch kein klassischer Jazz-Gottesdienst werden würde, war dann aber auch schnell klar. Sie müsse jetzt erst einmal ihre Vorfahren ehren, sagte sie bei der anschließenden Begrüßung. Die stammen aus Haiti, und so erklang ein Song auf Kreol und Französisch mit einem leicht umgestrickten, betont langsamen Kompa-Rhythmus. Aber auch mit Samples, ebenso ein Markenzeichen der 33-jährigen New Yorkerin wie die Querflöte, zur der sie bei einigen Stücken griff. Ein bisschen durfte man an eine Jazz-Variante der Fugees denken, jener Band, die Anfang der Neunzigerjahre Elemente der haitianischen Musik höchst erfolgreich in den Pop überführt hatte.

Erfolgreich ist inzwischen auch Melanie Charles, seit ihrem aktuellen Album "You don't (really) care about black woman" (sic!) ist sie beim legendären Verve-Jazzlabel unter Vertrag. Sie will aber mehr: "Make Jazz Trill Again" lautet ihr auch auf Shirts gedrucktes Motto, und sie meint damit, ihn wieder "zurück zu den Menschen, in die Straßen, in den Alltag zu bringen", wie sie in der Unterfahrt erklärte. Mit ihrem frischen, so tatsächlich noch nicht gehörten Mix aus Jazz, Soul, Karibischem, mit Originalem etwa von Dinah Washington, mit deren Samples sie spielt und die sie dann selbst weiterführt, mit ständigen Überraschungen und dem Kontrast aus relaxter Coolness und brachialer Stimmgewalt, mit relevanten gesellschaftspolitischen Aussagen, nicht zuletzt mit den eigenwilligen Beiträgen des jungen Keyboarders Paul Zach, der wuchtigen Westcoast-Drummerin Ruthie Price und des Jeremy-Pelt-Bassisten Jonathan Michel könnte das durchaus etwas werden.

Der Schlussapplaus war jedenfalls so frenetisch und eine sichtlich ungeplante weitere Zugabe ertrotzend, dass beim nächsten Mal von mehr Andrang auszugehen ist.