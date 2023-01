Der von Béla Bartók geprägte Ausdruck "folklore imaginaire" passte wunderbar auf die in den Siebzigerjahren aus dem ARFI-Kollektiv in Lyon hervorgegangene französische Jazz-Bewegung, die sich auf die eigenen und andere europäische Volksmusiken für ihre Jazz-Improvisationen stützten. Zu den Mitbegründern gehörte Louis Sclavis. Und auch jetzt mit 69 Jahren gehört der aus Lyon stammende Holzbläser mit Bassklarinette als Schwerpunkt zu den führenden Instrumental-Abenteurern, was kühne Melodieführung angeht. Das beweist er auch mit seinem neuen Programm "Les Cadences du Monde", das er jetzt in der Unterfahrt vorstellt. Von einem Bild-Zyklus des Fotografen Frédéric Lecloux inspiriert, führt er im Quartett mit den beiden Ausnahme-Cellisten Vincent Courtois und Bruno Ducret sowie dem Perkussionisten Keyvan Chémirani in wahrhaft magische Klangwelten.

