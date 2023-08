Lokalrunde:Schlemmen ohne Urlaub

"Grillen ist in Argentinien Religion", sagt Matias Coullery, Küchenchef im The Lonely Broccoli.

Von Franz Kotteder

In München gilt die Bier- und Schanigartensaison bekanntermaßen als eröffnet, sobald kein Schnee mehr fällt und die Lokale Stühle und Tische rausstellen. Insofern besteht die Hoffnung, dass es damit langsam wieder losgeht. Und tatsächlich ist die Wettervorhersage für dieses Wochenende recht vielversprechend. Da kommt die Nachricht ganz gelegen, dass das Restaurant The Lonely Broccoli im Luxushotel Andaz Munich seine Freiterrasse neu gestaltet hat und jetzt mehr als 100 Gästen Platz bietet.

Nachdem Küchenchef Matias Coullery aus Argentinien stammt, und in der offenen Küche der Terrasse auch ein Smoker Platz hat, wird die Karte im wesentlichen vom Barbecue bestimmt. "Grillen ist in Argentinien Religion", sagt Coullery, "und so bin ich mit den typischen Asados aufgewachsen." Im Lonely Broccoli findet sich das in verfeinerter Form wieder, etwa als Wiesenlammnacken, Lammbratwurst, Hummer und Langusten vom Grill, aber auch als geschmorter Strohschweinbauch, und Grillsteak vom Blumenkohl als vegetarische Variante. Dienstag gibt es "Sixpack Sliders", wie Coullery die ausgelösten Rippchen vom Schwein nennt, die mit Barbecue-Sauce in ein Kurkuma-Brötchen gepackt werden, und mittwochs "Prime Rib Roast", zu Deutsch: ein rosa Ribeye-Steak am Knochen mit Süßkartoffel und Chimichurri-Sauce nach eigenem Geheimrezept.

Der kanadische Sommelier Aaron Mrezar hat dazu passende Weine ausgewählt, und Pâtissier Shinas Shahida, der zuvor im Drei-Sterne-Haus La Vie in Osnabrück und im Berliner Dessert-Restaurant Coda gearbeitet hat, steuert ziemlich raffinierte Desserts ganz ohne raffinierten Zucker bei (The Lonely Broccoli, Leopoldstraße 170, Dienstag bis Samstag 18 - 23 Uhr, Telefon 089 / 90 42 19 42 00, www.thelonelybroccoli.com).

Sommerzeit bedeutet seit zwei Jahren auch Schnäppchenzeit im Restaurant Blauer Bock, denn dort gibt es dann den ganzen August über ein günstiges Menü für Daheimgebliebene. In diesem Jahr kostet es abends 49 Euro und besteht aus drei Gängen, nämlich Cesar Salad aus dem Parmesanlaib, Tagliata vom schottischen Angus-Rind-Striploin mit Peperonata und Ofenkartoffel sowie zum Nachtisch Marillenknödel mit Röster und Vanilleeis. Mittags ist außerdem ein Lunchmenü in zwei Gängen für 32 Euro im Angebot (Restaurant Blauer Bock, Sebastiansplatz 9, Menü für Daheimgebliebene, Dienstag bis Samstag, mittags und abends, Telefon 089 / 45 22 23 33, www.restaurant-blauerbock.de).

Die Lokalrunde macht nun Sommerpause, ebenso wie der SZ-Gastro-Newsletter "Satt & Glücklich". Weiter geht es dann am Freitag, 15. September.