Auch in der Unterfahrt haben sich gewisse Traditionen ausgebildet. Zum Beispiel gehört es dort zur Vorweihnachtszeit, dass sich - neben Jenny Evans - die Sängerin Lisa Wahlandt dort zur Einstimmung auf den Heiligen Abend die Ehre gibt. Schon seit vielen Jahren ist Wahlandt eine der strahlendsten, ausdrucksvollsten und variabelsten Stimmen des Landes. Was sich auch in ihrem Weihnachtsprogramm niederschlägt, das nicht nur klassische Christmas Songs umfasst, sondern auch und solche, die es werden sollten.

Da passt dann auch - angetrieben von ihren prominenten Begleitern Jan Eschke am Klavier, Sven Faller am Bass und Manfred Mildenberger am Schlagzeug - Cindy Laupers verträumtes "December Child" oder eine Zimtstern-Variante von AC/DCs "Highway to Hell" hinein. Ist doch Wahlandts Weihnacht generell nicht nur besinnlich, swingend oder erhebend, sondern auch stets von feinem Humor durchzogen.

Lisa Wahlandt: Home For Christmas, Mi., 20. Dez., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, www.unterfahrt.de