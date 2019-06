12. Juni 2019, 12:25 Uhr München Anzeige gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann

Till Lindemann, hier während des Rammstein-Auftritts in München, soll einen Hotelgast angegangen haben.

Rammstein-Sänger Till Lindemann war in München in eine Schlägerei verwickelt.

Ein Gast des Hotels Bayerischer Hof erstattete Anzeige gegen ihn.

Der Musiker soll den Gast im Gesicht verletzt haben, die Polizei hat Ermittlungen dazu aufgenommen.

Von Susi Wimmer und Martin Bernstein

Till Lindemann, Frontsänger der Band Rammstein, ist bei seinem Gig in München mit einem Hotelgast des Bayerischen Hofs aneinandergeraten. Nach Informationen der SZ soll ein 54 Jahre alter Hamburger den Sänger in der Nacht auf Samstag an der Hotelbar beleidigt haben. Nach den verbalen Aggressionen soll Lindemann handgreiflich geworden sein.

Um 2.50 Uhr geht ein Notruf aus dem Hotel ein, die Polizei schickt zwei Streifen zum Bayerischen Hof. Der Hamburger soll bei den Beamten sofort Strafantrag wegen Körperverletzung gestellt haben. Den Ermittlern zufolge blutete der Mann im Gesicht - nähere Details zu den Verletzungen nennt die Polizei nicht. Ein Rettungswagen war jedoch offenbar nicht im Einsatz.

Der genaue Ablauf des Streits ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Offenbar machte der Hamburger eine Bemerkung, mit der er eine Frau, mit der Lindemann gemeinsam in der Bar war, indirekt als Prostituierte bezeichnete. Der Hamburger soll zu der Frau gesagt haben, er würde das Doppelte für sie bezahlen. Offiziell bestätigen, dass ein solcher Satz gefallen ist, konnte die Polizei am Mittwoch nicht.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Prominenter im Bayerischen Hof prügelte. Der Vorfall mit Lindemann weckt Erinnerungen an den 1. Dezember 2002. Damals waren die Bandmitglieder rund um Oasis-Sänger Liam Gallagher betrunken in eine Auseinandersetzung mit mehreren Gästen verwickelt, bei der einiges Hotelmobiliar zu Bruch ging. Gallagher verlor an dem Abend zwei Schneidezähne. 16 Jahre später beschuldigte er die Münchner Polizei, ihm die Zähne gezogen zu haben - aus Rache, weil er einen Polizisten getreten hatte.