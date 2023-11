Große Namen waren hier schon vertreten, am 18. November kommt nun Angelika Kirchschlager. Sie wird Lieder von Schubert, Schumann, Brahms und Strauss singen, von "Silvia" bis zum "Herzens Krönelein". Kirchschlager, Kammersängerin, neugierig, wundervoll, war die erste Frau, die in der Sixtinischen Kapelle singen durfte, das Publikum der Opernhäuser weltweit liebt sie eh. Die Gelegenheit, sie so direkt, konzentriert auf ihre Kunst zu erleben, dürfte so oft in München nicht mehr kommen, Akemi Murakami macht's möglich.

Lied-Erleben, 18. Nov., 19.30 Uhr, Johannissaal im Schloss Nymphenburg