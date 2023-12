Dreckige Wörter, höfliche Profifußballer und das Wetter - so lassen sich die Themen der letzten Lix-Literaturlesung des Jahres zusammenfassen. Maddalena Fingerle etwa erzählt in ihrem Roman "Muttersprache" in einer furiosen Suada von einem jungen italienischsprachigen Bozener, der mit seiner Sprache hadert, mit den "dreckigen Wörtern". Sie wird im Hoch X mit ihrer Übersetzerin Maria E. Brunner darüber sprechen, was Sprache transportieren kann.