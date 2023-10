Von Ornella Costanza

Ihre Hände wissen genau, was sie tun. Sie folgen einem alten Rhythmus. Natalie Bruno, 33, und ihre Schwester Marisa Bruno, 31, formen mit sanftem Druck eine Kuhle in ein daumengroßes Stück Teig. Streichen, dann behutsam wegstupsen. Streichen, wegstupsen. Wieder von vorne. Eine Bewegung, die schon ihre Großmutter so gemacht hat. Kügelchen für Kügelchen. Immer wieder, bis der ganze Teig verarbeitet ist und die Cavatelli, eine Pastasorte mit kleiner Aushöhlung in der Mitte, fertig geformt sind.