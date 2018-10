14. Oktober 2018, 18:28 Uhr Landtag Bürgermeister nimmt Abschied vom Münchner Rathaus

Joseph Schmid will bald in ein neues Büro umziehen.

Als OB-Kandidat ist Josef Schmid gescheitert, doch die CSU in München hat er zur modernen Großstadtpartei geformt - nun will er im Landtag Politik machen.

Von Heiner Effern

Josef Schmid wird sich umstellen müssen. Wenn er bisher aufzählte, als was er die Münchner CSU vertritt, dann kamen zuerst der Bürgermeister, der Wirtschaftsreferent, ganz schnell aber sein Lieblingssatz: "Ich bin die kommunalpolitische Spitze der CSU." Nach diesem Wahl-sonntag wird er aber aller Wahrscheinlichkeit nach in eine andere politische Welt eintauchen: Josef Schmid, 49, Abgeordneter des bayerischen Landtags, so kann er sich dann vorstellen. Sein Sieg im Stimmkreis Pasing gilt als sicher, selbst in Zeiten einer um ihre Kandidaten zitternden CSU.

Vor ziemlich genau einem Jahr hat Schmid sich für die Landtagskandidatur entschieden. "Mit 48 kannst du auch woanders noch mal durchstarten", das habe er sich damals gedacht, sagt er. Offiziell nannte er als Gründe den Ruf seiner Parteifreunde, die schwierige Lage der CSU nach der Bundestagswahl. Aber nach mehr als 16 Jahren im Stadtrat, zwei vergeblichen OB-Kandidaturen und dem Umbau eines zerstrittenen und intriganten Haufens namens Münchner CSU zu einer ernst zu nehmenden Großstadtpartei hatte Schmid in der Stadt alles erreicht, was drin war. Eine dritte OB-Kandidatur, noch dazu gegen den regierenden Dieter Reiter (SPD), hätte kaum Chancen auf Erfolg gehabt. Dann lieber der Neustart, auch wenn er nicht davon ausgehen kann, sofort zur landespolitischen Spitze seiner Partei zu gehören. Der Blick zurück ist trotz mancher bitterer Momente ein selbstbewusster: "Ich habe mein Haus bestens bestellt."

Dabei startete der Diplom-Kaufmann und Rechtsanwalt Josef Schmid seine Karriere im Stadtrat 2002 in schwierigen Zeiten. Rot-Grün als Regierungsbündnis erwies sich seit Jahren als Erfolgsmodell, die eigene Partei beschäftigen Affären. "2004 hatten wir das tiefste Tal erreicht", sagt Schmid. Dann übernahm Otmar Bernhard das Amt des Münchner CSU-Chefs, später Ludwig Spaenle. Und im Rathaus ackerte Schmid. Er stellte sich der Herausforderung, im Jahr 2008 gegen OB Christian Ude anzutreten. Dass er nicht gewinnen würde, wusste Schmid. Dass er so niedergebügelt wurde, das war "niederschlagend", wie er heute sagt. Keine 25 Prozent holte er gegen Ude. Er habe sich damals gefragt, ob er weitermachen wolle, sagt Schmid. Er blieb.

2007 übernahm er das Amt des Fraktionschefs. Liberaler, moderner sollte seine Partei werden. "Großstadtpolitik ist für mich pragmatische Politik. Es gibt Probleme, die muss man lösen." Als Beispiel für das neue Denken nennt er die Öffnung seiner Partei für eine umfangreiche Kinderbetreuung, um Müttern eine berufliche Karriere zu ermöglichen. Die liberale Haltung in der Moscheefrage ebenso. Und natürlich die Teilnahme am Christopher Street Day, sinnbildlich für den neuen Umgang mit anderen als den gewohnten Lebensentwürfen. Diese modernere Ausrichtung der Politik erkennt auch der Gegner an. "Gleichwertige Nachfolger für Seppi Schmid mit ähnlich liberal-konservativem Profil sind nicht in Sicht", sagte die frühere Grünen-Fraktionschefin Gülseren Demirel, als Schmid seinen Wechsel ankündigte.

"Ich bin ein Gewinner"

Davor war er 2014 zum zweiten Mal als OB-Kandidat ins Rennen gegangen. Der ewige, unschlagbare Ude durfte aus Altersgründen nicht mehr antreten, Schmid rechnete sich gegen den neuen SPD-Kandidaten Reiter Chancen aus. Er gewann nicht, holte aber in der Stichwahl respektable 43,3 Prozent. Für immer eingebrannt in sein Gedächtnis hat sich aber eine andere Zahl: 32,5. Diesen Prozentanteil holte seine CSU bei der Stadtratswahl und stach damit die SPD aus.

Die beiden großen Parteien schlossen ein Regierungsbündnis, Schmid wurde Bürgermeister. Vier Jahre als zweiter Mann unter Reiter reichen ihm nun, er will im Landtag Akzente setzen. Er wird dort ein Neuling sein, der sich hinten anstellen muss. Bei dem sich abzeichnenden schlechten Ergebnis kann sich seine Fraktion sicher sein, wenigstens ein sehr selbstbewusstes, neues Mitglied zu bekommen. Er sei nicht nur ein harter Arbeiter, sagt Schmid von sich, er habe die CSU zur stärksten Fraktion im Rathaus gemacht. "Ich bin ein Gewinner."