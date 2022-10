Dramatische Veränderungen auf dem Energiemarkt, verhängnisvolle Abhängigkeiten - in den vergangenen Monaten ist die Notwendigkeit des Ausbaus regenerativer Energien deutlich geworden. "Wann wird das Würmtal energieautark?" Dieser Frage sind die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Gemeinden im Würmtal bei der Podiumsdiskussion im Kupferhaus in Planegg am Samstag nachgegangen. Die Gemeinde Planegg war Gastgeber des "Würmtaler Energietags", der nach zwei Jahren Corona-Pause erstmals wieder stattfand. Die Rathauschefs- und chefinnen stellten zunächst die Vorhaben und Projekte ihrer jeweiligen Gemeinde vor, anschließend konnte sich das Publikum an verschiedenen Infostationen umweltfreundliche Technik von Fachleuten erklären lassen. Für Fragen aus der Bürgerschaft stand eine Infobox bereit, in der die Fragen gesammelt werden, die im zweiten Teil der Veranstaltung vom Podium beantwortet wurden. Am Ende wurde deutlich: Der Weg zur Energieunabhängigkeit ist noch weit und herausfordernd, aber die fünf Würmtalgemeinden Gauting, Gräfelfing, Krailling, Neuried und Planegg wollen unabhängig von Energieimporten werden und unternehmen jede für sich und gemeinsam viele Schritte dahin.