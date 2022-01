Bekannt ist der Schauspieler Charles Brauer den meisten Fernsehzuschauern wohl vor allem aus seiner Rolle als Tatortkommissar, als er an der Seite von Manfred Krug in Hamburg ermittelte. Im Kulturzentrum Kubiz in Unterhaching schlüpft Brauer am Sonntag, 6. Februar, in die Rolle verschiedener großer Autoren, die besonders mit ihrer humorvollen Dichtung aufgefallen sind. Ausgehend von Till Eulenspiegel, dem Narren, der bereits im 14. Jahrhundert seinen Mitmenschen den Spiegel vorgehalten haben soll, kommen Autoren bis zum heutigen Tag zu Wort, geistvoll, witzig, poetisch bis hin zu bitterböse satirisch und skurril. Brauer lässt in dieser Lesung die hinreißend komischen Ideen von Christian Morgenstern oder Joachim Ringelnatz aufleben, ebenso verleiht er Texten von Wilhelm Busch und Kurt Tucholsky seine Stimme, ganz getreu dem Leitsatz "Humor ist der Knopf, der verhindert, dass einem der Kragen platzt", erdacht von Joachim Ringelnatz. Am Flügel begleitet Brauer der Konzertpianist Christian Elsas. Die musikalische Lesung beginnt um 17 Uhr; Karten zum Preis von 19, ermäßigt 16 Euro sind erhältlich beim Kartenvorverkauf des Kubiz, Jahnstraße 1, unter Telefon 089/66 555 316, per E-Mail an tickets@unterhaching.de oder online über https://kubiz-tickets.reservix.de sowie an der Abendkasse. Es gilt die 2-G-Plus-Regelung für Besucher ab 14 Jahren; Menschen mit Auffrischungsimpfung benötigen keinen zusätzlichen Schnelltest.