Von Daniela Bode, Neubiberg

Rama Abdulhadi redet wie ein Wasserfall, lacht viel, wirkt fröhlich. Die Strapazen der vergangenen Monate und Jahre, in denen sie sich durch Berge von Büchern wälzte, auch mal nur vier Stunden schlief und die deutsche Sprache, die sie nun so wunderbar spricht, oft als Herausforderung sah, sind ihr nicht anzumerken. Die 20-jährige Syrerin hat am Gymnasium Neubiberg ihr Abitur mit der Note 2,4 abgelegt und geht nun weiter ihren Weg. Wie rund 1400 andere Schülerinnen und Schüler im Landkreis München erhält sie am Freitag ihr Abiturzeugnis.