Altes Rathaus in Flammen

Mit Drehleitern bekämpft die Feuerwehr in Sauerlach den Dachstuhlbrand (Symbolfoto).

Rund 110 Feuerwehrkräfte kämpfen seit den frühen Morgenstunden gegen einen Dachstuhlbrand. Parallel mussten wichtige Akten in Sicherheit gebracht werden.

Die Feuerwehr kämpft seit dem frühen Freitagmorgen in Sauerlach gegen ein Feuer im Alten Rathaus. Dort steht seit 4.45 der Dachstuhl in Brand. Durch den Einsatz von zwei Drehleitern sowie Atemschutzträgern konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen im Inneren verhindert werden, sodass gegen sechs Uhr das Feuer unter Kontrolle war, wie Thilo Hofmann von der Kreisbrandinspektion mitteilt. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten die Einsatzkräfte den Bewohner der Wohnung im Dachgeschoss aufgrund der starken Brandentwicklung nicht finden. Weitere Personen waren laut Feuerwehr nicht in dem Gebäude.

Parallel zu den Löscharbeiten mussten wichtige Akten aus dem Standesamt, das sich im Erdgeschoss des Gebäudes befindet, in Sicherheit gebracht werden. Eine Brandausbreitung in das direkt angrenzende neue Rathaus konnte verhindert werden. Im Einsatz befinden sich gegenwärtig noch Kräfte der Feuerwehren Sauerlach, Arget, Altkirchen, Hofholding, Brunnthal, Siegertsbrunn sowie der Kreisbrandinspektion mit rund 110 Männern und Frauen. Die Münchner Straße ist gesperrt, das Rathaus bleibt am Freitag geschlossen.