Von Stefan Galler, Putzbrunn

Der direkt gewählte Abgeordnete für den Landkreis München, Florian Hahn (CSU), ist in der Fraktionssitzung am Montag zum neuen verteidigungspolitischen Sprecher und zum Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Verteidigungspolitik der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag gewählt worden. Er gehört damit weiter dem Fraktionsvorstand an. Der Putzbrunner war in der abgelaufenen Legislaturperiode Europapolitischer Sprecher der Unionsfraktion gewesen sowie Vorsitzender der Arbeitsgruppe Angelegenheiten der Europäischen Union. "Als Oppositionsführer im Verteidigungsausschuss wird es meine Aufgabe sein, die neue Regierung genau zu kontrollieren. Die CSU war schon immer die Partei der Bundeswehr", so Hahn über seine Aufgabe. Seine Fraktion und er würden sich weiterhin engagiert für die Belange der Truppe einsetzen, sagt er und stellt fest, dass "alle drei Ampel-Parteien bisher nicht durch ihre Nähe zur Bundeswehr aufgefallen sind".