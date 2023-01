Die evangelisch-lutherische Michaelskirchengemeinde in Ottobrunn trauert um die ehemalige Pfarrerin Martina Hirschsteiner. Diese war von September 2013 bis Februar 2021 in der Gemeinde tätig, die auch Neubiberg, Riemerling und Hohenbrunn umfasst, danach in der Kirchengemeinde St. Johannes in München-Haidhausen. In Ottobrunn kümmerte sie sich besonders um die Seniorenarbeit und den Besuchsdienst in der Gemeinde, kreierte viele spezielle Gottesdienste und engagierte sich in der Erwachsenenarbeit. Sie starb bereits am 28. Dezember und hinterlässt drei Kinder. "Groß ist die Bestürzung und tief die Trauer, dass Pfarrerin Martina Hirschsteiner im Alter von 52 Jahren von uns gegangen ist", sagt Dekan Mathis Steinbauer von der Michaelskirchengemeinde.

Ein Trauer- und Gedenkgottesdienst für die einfühlsame Pfarrerin findet am Freitag, 13. Januar, von 14 Uhr an in der Gemeinde St. Johannes, Preysingplatz 1, in Haidhausen statt. Hier hatte Martina Hirschsteiner nach ihrem Theologiestudium in Tübingen und München und ihrer Zeit als wissenschaftliche Assistentin an der Ludwig-Maximilians-Universität bereits ihr Vikariat absolviert, bevor sie Pfarrerin in den Kirchengemeinden der Friedenskirche in Dachau, der Jesuskirche in Haar und der Michaelskirchengemeinde Ottobrunn wurde.