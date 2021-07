Unbekannte haben in die Kanalisation in Oberschleißheim Hunderte Liter Öl gekippt.

Weil Unbekannte illegal Öl in der Kanalisation entsorgen, sind Feuerwehr und ABC-Zug in Oberschleißheim im Großeinsatz.

In die Oberschleißheimer Kanalisation sind am Wochenende mehrere Hundert Liter Öl geschüttet worden. Die Kläranlage stand offenbar knapp vor dem Kollaps. Nach stundenlangem Einsatz insbesondere der Freiwilligen Feuerwehr habe die Situation gerade noch geklärt werden können, berichtete Bürgermeister Markus Böck (CSU) am Dienstagabend im Gemeinderat. Weder sei Öl in öffentliche Gewässer gedrungen noch seien an der Kläranlage "größere Schäden" zu erwarten.

Die Hintergründe der Tat ermittelt nun die Kriminalpolizei. Geschätzt werde derzeit, dass 300 bis 500 Liter Öl illegal in die Kanalisation entsorgt worden seien, sagte der Bürgermeister. Das gesamte Rohrsystem der Kläranlage sei kontaminiert. Am Samstag, als das Öl bemerkt wurde, habe die akute Gefahr bestanden, "dass die biologischen Klärsysteme ausfallen". Die Kläranlage hätte dann komplett neu aufgebaut und vier bis sechs Monate stillgelegt werden müssen.

Die Feuerwehr Oberschleißheim war mit Unterstützung der Spezialeinrichtungen im Landkreis München, unter anderem dem ABC-Zug zur Bekämpfung von biologischen und chemischen Unfällen und einem Öl-Absaugegerät der Feuerwehr Taufkirchen, mehrere Stunden im intensiven Einsatz. So konnte laut Böck verhindert werden, dass Öl in den Gänsbach abfließt, in den die Kläranlage ihr gereinigtes Wasser ausleitet.

"Der Zustand der Biologie in der Kläranlage konnte recht gut erhalten werden", bilanziert der Bürgermeister nach Analyse der Schäden am Dienstag. Unmittelbar vom Noteinsatz an der Kläranlage war er am Samstag sofort zum Schaden am Wasserwerk gerufen wurde, wo die Pumpen ausfielen und den Ort mehrere Stunden ohne Leitungswasser ließen.