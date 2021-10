So divers ist Deutschland

Bunt und abwechslungsreich: Hunderte feiern in Oberhaching den Tag der Deutschen Einheit bei schönstem Spätsommerwetter.

Wie bunt und schillernd Deutschland sein kann, das hat der Tag der Deutschen Einheit am Sonntag in Oberhaching gezeigt. Auf dem Pausenhof der Grundschule versorgten Menschen aus der Gemeinde, die ganz unterschiedliche innerdeutsche Wurzeln haben, an zahlreichen "Bundesländer-Buden" die Besucher mit Spezialitäten und Informationen aus ihrer Heimat.

Da gab es etwa Rostbratwürste aus Thüringen, Gurken aus dem Spreewald, Bier aus Franken und Spielzeug aus Sonneberg. Zu bestaunen waren auch ein alter Trabbi und das ehemalige DDR-Kleinkraftrad Schwalbe. Ein Mitmach-Programm für Kinder gehörte genauso zu der Veranstaltung wie Trommel-Rhythmen aus Coburg.

Die Drei von der Grillstelle: Zur Feier gab es Original-Rostbratwürste aus Thüringen.

Dazu Gurken aus dem Spreewald von Vivienne.

Und Bier aus Franken von Uli Ströhlein, Thomas Hümmer und Brigitte Müller-Wiesn.

Teddybären aus der Spielzeugstadt Sonneberg hatte Emilie Weiler dabei.

David Pabst kam mit einem Modell des DDR-Motorrads Schwalbe.

Kontrollen am Eingang gewährleisteten die Einhaltung der Corona-Regeln. So durften nur Besucher auf das Gelände, die entweder geimpft oder getestet waren oder von einer Corona-Infektion nachweislich genesen. Masken waren dann nicht nötig. Angesichts des schönen Spätsommerwetters nutzten Hunderte die Abwechslung. Der Erlös der Veranstaltung, die von der Gemeinde Oberhaching ausgerichtet wurde, geht an die "Aktion Deutschland Hilft e.V." für Betroffene der Hochwasser-Katastrophe von Mitte Juli.