Von Daniela Bode, Neubiberg

Teilen, fahren und überall parken: Das ist nun mit den Carsharing-Autos der Firma Sixt in Neubiberg möglich. Die Gemeinde baut mit der Kooperation mit dem Pullacher Autovermieter ihr Angebot zum Carsharing aus. Bei einem Auftakt-Termin vor Ort am Dienstag gaben Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) und Kathrin Risom, Executive Director von Sixt Share, den Startschuss für die sechsmonatige Testphase für das stationsungebundene System. Nach Gräfelfing und Unterhaching ist die Gemeinde damit die dritte Umlandgemeinde, in der so ein Pilotprojekt läuft.

Das Konzept ist überall gleich: Neubiberg beteiligt sich finanziell und übernimmt bis zu einem gewissen Betrag das Risiko eines zu geringen Umsatzes. Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) ist sehr angetan. Mit dem Pilotprojekt erfahre die Gemeinde eine "attraktive Ergänzung" ihres bestehenden Verkehrsangebots. Für eine nachhaltige, in die Zukunft weisende Mobilität gehöre Carsharing unweigerlich dazu. Das stationsungebundene System schaffe eine "hohe Flexibilität und Unabhängigkeit", sagt er. "Wir sehen auch außerhalb der Stadtkerne eine steigende Nachfrage nach Alternativen zum eigenen Auto oder Zweitwagen", begründet Risom den Vorstoß.

Mit dem neuen Angebot kann man nun im gesamtem Gemeindegebiet Autos über eine App ausleihen und wieder auf öffentlichen Flächen abstellen, auf denen das Parken erlaubt ist. An den Mobilitätsstationen an der Zwergerstraße 15 und am Rathausparkplatz an der Hauptstraße 13 stehen reservierte Plätze für die Fahrzeuge zur Verfügung. In Neubiberg hatte man auch bisher die Möglichkeit, Autos zu teilen, allerdings nicht in einem flächendeckend stationsungebundenen System.