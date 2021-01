Von Bernhard Lohr

Oliver Bettzieche nimmt die Treppe hoch in den ersten Stock eines der Bootshäuser. Beton bröckelt von den Stufen, die Armierung tritt hervor. Beim Eintreten in das Haus macht man eine Reise ins Jahr 1972. Alles versprüht die Atmosphäre einer Jugendherberge in den Siebzigern: Wände und Decken sind mit Holz verschalt, der Nadelfilzteppich könnte original aus dem Jahr der Olympischen Sommerspiele in München sein, als die Bootshäuser an der Stirnseite des Wettkampfbeckens errichtet wurden. Bettzieche schließt das nicht aus. "Die halten ewig", sagt der Vorsitzende des Regattaverbands München, als er kurz den Lagerraum zeigt.