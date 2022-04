Von Daniela Bode, Neubiberg

Vögel zwitschern, Krokusse und Narzissen sprießen, an den Bäumen wachsen die Blätter. Die vielen Boten des Frühlings treiben auch die Menschen im Landkreis wieder in ihre Gärten und lassen sie dort alles auf Vordermann bringen. Was man jetzt schon pflanzen kann und womit man vielleicht noch warten sollte, erklärt Gärtnermeister Volker Höpken im Interview. Er leitet den Produktionsbetrieb des Münchner Gartencenters Seebauer in Neubiberg.