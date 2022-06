Von Claudia Wessel

Ein Badeteich ist Bedingung. Das stand für Monika Bock fest, als sie 2002 mit ihrem Mann ein Haus in Pullach kaufte und umbauen ließ. Sie hatten vorher in Wien gewohnt und kannten dort ein Haus an der Donau, dessen Garten "praktisch nur aus Teich" bestand. Der Gedanke, an einem heißen Sommertag einfach aus dem Haus in den Garten zu gehen und in frisches, kühles Wasser zu steigen, noch dazu umgeben von jeder Menge Gräser und Pflanzen, einem gewissen Wildwuchs, begleitet vom Plätschern eines Wasserspiels - diesen Gedanken schilderte sie seinerzeit Jürgen Schneider. Zumindest so ähnlich und in groben Zügen.