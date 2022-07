Der Mangel an Busfahrern im öffentlichen Personennahverkehr hat zur Folge, dass die Notfallfahrpläne auf mehreren Linien verlängert werden müssen. So gilt auf der Linie 217 (Neuperlach-Süd - Unterhaching) bis mindestens 31. August ein verringerter 20/40-Minuten-Takt, auf der Linie 219 (Garching-Hochbrück - Business Campus Süd) fallen von 1. August bis 9. September tagsüber einzelne Fahrten aus. Der 259er Bus (Pasing - Martinsried) wird von 1. bis 31. August auf einen 20/40-Minuten-Takt gedrosselt, die Linie 265 verkehrt in dieser Zeit zwischen Planegg und Steinkirchen nur alle 40 Minuten. Das Landratsamt weist darauf hin, dass es auch auf weiteren Linien zu Einschränkungen kommen kann, etwa den Linien 231, 236, 242 und 243. Derzeit fielen viele Fahrer aufgrund Corona-Infektionen aus, hinzu komme der Fachkräftemangel. Um diesem entgegenzuwirken hat die Grünen-Fraktion im Kreistag beantragt, die Tarife für Busfahrer im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) anzupassen. Im Ballungsraum München mit seinen hohen Lebenshaltungskosten reichten die Tariflöhne oft nicht aus, so Grünen-Fraktionschef Christoph Nadler. In der Folge würden viele Fachkräfte in Regionen mit niedrigen Preisen abwandern.