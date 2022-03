Zwischenstation an der Grenze: Ein kleiner ukrainischer Flüchtling wartet in einem Auffanglager auf seine Weiterreise.

Von Stefan Galler, Putzbrunn

Die Frau aus Kiew hat nur eine Reisetasche dabei und ihre beiden Buben Kolja und Oleksandr, vier und sieben Jahre alt. Sie hat ihren Mann in der Ukraine zurücklassen müssen, doch die Bedrohung sei in den vergangenen Tagen derart akut geworden, dass sie keine andere Wahl mehr hatte, als mit ihren Kindern zu fliehen. All das erzählt sie Florian Hahn, dem Bundestagsabgeordneten aus Putzbrunn, der am Sonntag als Teil einer vierköpfigen Delegation von CSU-Vertretern ins ukrainisch-polnische Grenzgebiet reiste, um sich direkt am Ort ein Bild von der Ankunft der Flüchtlinge in der Europäischen Union zu machen.

"Es kommen fast ausschließlich Frauen aller Altersgruppen mit Kindern an. Männer sind so gut wie keine unter den Flüchtenden, auch keine Senioren - sie sind alle an der Front", sagt Hahn, der sich beeindruckt zeigt, mit welcher Kraft die Menschen aus der Ukraine ihr Schicksal tragen. Auch jene Frau mit den beiden Jungs: "Sie war erkennbar völlig am Ende ihrer Kräfte, aber auch froh, dass sie raus ist. Und trotz allem hat sie die Haltung bewahrt." Das sei nicht bei allen so, einige vermittelten den Eindruck, "total verloren" zu sein, sagt der Putzbrunner. Die Helfer in Polen leisteten großartige Arbeit.

Früh am Morgen flogen Hahn, Landesgruppenchef Alexander Dobrinth und zwei weitere CSU-Abgeordnete in die polnische Stadt Lubin, besichtigten dort das Zentrallager des Polnischen Roten Kreuzes und fuhren dann zum Grenzübergang Dorohusk, wo sie vom stellvertretenden polnischen Außenminister Szymon Szynkowski vel Sęk empfangen wurden, der die Delegation während ihres Besuchs begleitete.

In Chelm ist ein etwa 1000 Quadratmeter großer früherer Supermarkt in einen riesigen Schlafsaal umfunktioniert worden

Alleine in Dorohusk kommen an Spitzentagen 30 000 Menschen an, die Hals über Kopf ihre Heimat verlassen. "Auch wenn wegen des Ansturms zeitweise Chaos ausbricht, läuft es doch im Großen und Ganzen geordnet ab", erzählt Hahn. "Die Leute haben alle ihre Dokumente dabei, werden registriert, medizinisch versorgt, erhalten zum Beispiel Sim-Karten für ihre Handys und werden wenn nötig untergebracht." Es seien aber auch zahlreiche Menschen unter den Flüchtlingen, die sich bereits um eine Unterkunft im Westen bemüht und privat etwas organisiert haben. Diese würden dann oft direkt weiterreisen, so Hahn.

Diejenigen, die vorerst bleiben, werden in der nahegelegenen Stadt Chelm einquartiert. Auch dort nahmen die Christsozialen die Örtlichkeiten in Augenschein, trafen dabei auch auf zwei Deutsche, die eine Software entwickelt haben, um die gesamte Organisation der Flüchtlingsaufnahme zu strukturieren. In Chelm ist ein etwa 1000 Quadratmeter großer früheren Supermarkt in einen riesigen Schlafsaal umfunktioniert worden. "Es hat mich an unsere Erstaufnahmeeinrichtung 2015 in Keferloh erinnert", sagt Hahn.

Detailansicht öffnen Informationen aus erster Hand: Florian Hahn (rechts) und Alexander Dobrinth im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet. Hier im Gespräch mit einer Mitarbeiterin des Polnischen Roten Kreuzes. (Foto: Pedro Becerra/CSUbt)

Neben dem Polnischen Roten Kreuz sei auch das Deutsche Rote Kreuz mit Helfern im Grenzgebiet präsent, dazu jede Menge Freiwillige, Armeeangehörige und der Heimatschutz der Polen, eine Art Bürgermiliz in Uniform, die laut Hahn eine hohe Akzeptanz in der polnischen Bevölkerung genießt. Die Hilfsbereitschaft sei "großartig, alle sind extrem engagiert und bemühen sich um eine möglichst humane Behandlung der Menschen". Und das sei bemerkenswert, vor allem, wenn man sich vorstelle, wie heftig die Belastungen für das Land seien: "Seit der Krim-Annexion 2014 sind schon fast zwei Millionen Ukrainer nach Polen gekommen", sagt Hahn.

"Manche Leute bringen Wagenladungen von Hundefutter."

Weniger angetan ist der CSU-Politiker von der Eigeninitiative vieler Bürger aus den westlichen Industrie-Nationen. "Es kommen unzählige Fahrzeuge aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden an. Aber das ist, bei aller Rührung über das Engagement der Europäer, auch manchmal schwierig." Vor allem verderbliche Lebensmittel oder solche, die man erst zubereiten muss, seien im Grenzgebiet fehl am Platz. "Manche Leute bringen Wagenladungen von Hundefutter, weil sie im Fernsehen heimatlose Hunde gesehen haben", sagt Hahn. "Klipp und klar: So etwas wird dort nicht gebraucht." Wer helfen wolle, solle Geld spenden oder sich an Bedarfslisten halten, die von Hilfsorganisationen herausgegeben werden. Der Abgeordnete unterstützt eine Spendenaktion, die von der Jungen Union München-Land ins Leben gerufen wurde: Im Bundeswahlkreisbüro in der Ottobrunner Straße 1a in Unterhaching werden noch bis zum kommenden Freitag (Dienstag und Mittwoch 9 bis 16 Uhr, Donnerstag und Freitag 9 bis 20 Uhr) Schlafsäcke, Isomatten, warme Decken, Handtücher, Taschenlampen und Power-Banks angenommen.

Große Hoffnung auf ein rasches Ende des Krieges hat der internationale Sekretär der CSU und verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nicht, Hahn fürchtet aber auch kein Übergreifen des Konflikts auf die Nato: "Putin ist ein eiskalter Stratege. Er hat keine Hemmungen, aber er ist nicht verrückt und wird nichts tun, das ihn in eine ausweglose Situation bringt."