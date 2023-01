"Die Integration funktioniert in Brückenklassen nicht so gut"

Die Ukrainerin Yevhenia Rohulina unterrichtet eine der Brückenklassen an der Mittelschule Taufkirchen in Mathe und Englisch.

Geflüchtete Kinder aus der Ukraine werden in den meisten Fächern von Lehrkräften aus ihrer Heimat unterrichtet. Dadurch finden sie nur schwer Anschluss an Gleichaltrige - eine Herausforderung für die Schulen.

Von Daniela Bode, Taufkirchen/Garching

"Ukrainische Schülerinnen und Schüler sollen schnell im bayerischen Schulsystem und der deutschen Sprache ankommen", steht auf der Homepage des Kultusministeriums. Doch so einfach ist das nicht. Gerade an den weiterführenden Schulen, wo die Kinder nicht in Regelklassen unterrichtet werden, sondern jahrgangsübergreifend in sogenannten Brückenklassen, gestaltet sich die Integration der Kinder als Herausforderung. "Für die Integration und den Spracherwerb wäre es besser, sie würden in den Regelklassen unterrichtet", findet Beate Brenner, die kommissarische Rektorin der Mittelschule Taufkirchen.