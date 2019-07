9. Juli 2019, 22:09 Uhr Kommunalwahl Grüner will ins Haarer Rathaus

Ortsverband will erstmals einen eigenen Kandidaten nominieren

Die Haarer Grünen wollen erstmals einen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufstellen. Das schlägt der Vorstand des Ortsverbands vor und möchte darüber am Donnerstag, 11. Juli, auf einer Versammlung mit den Mitgliedern diskutieren. Zur Personalie sagt Vorsitzender Ulrich Leiner vorab nur, dass jemand zur Verfügung stehe, der im Ort gut bekannt sei. Es sei "nicht schwierig", sich auszumalen, wer das machen könnte. Die profilierteste Figur der Grünen in Haar ist Fraktionschef Mike Seckinger, der im Gemeinderat über Parteigrenzen hinweg Ansehen genießt. Aber auch die anderen Gemeinderäte, Werner Kozlik und Petra Tiedemann, sind freilich bekannt. Auch Leiner selbst wäre nach dieser Logik ein Kandidat. Leiner sagt, man sehe die guten Wahlergebnisse der Vergangenheit im Vorstand als Ansporn, aber auch als Verpflichtung, mit einem eigenen Kandidaten anzutreten: "Man kann nicht ständig Wahlerfolge feiern und, wenn es ernst wird, nicht Farbe bekennen." Sollten die Mitglieder am Donnerstag die Kandidatur für gut befinden, werde man eine Nominierungsversammlung anberaumen, sagt Leiner. Bis jetzt steht außer Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) auch Andreas Bukowski von der CSU als Kandidat für die Wahl im März 2020 fest.