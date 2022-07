In den Mühlen der Bürokratie

Das Wasserkraftwerk Kraemermühle in Gräfelfing: Seit 2016 diskutiert die Gemeinde, wie die Anlage ertüchtigt werden kann.

Kleinwasserkraftwerke wie an der Würm und der Isar sollen nach einem Gesetzentwurf des Bundes nicht mehr öffentlich gefördert werden. Gräfelfing und Ismaning sehen sich von Berlin ausgebremst.

Von Annette Jäger, Gräfelfing/Ismaning

Unabhängig, regional, regenerativ - das ist der Dreiklang, der bei der Energieversorgung derzeit verstärkt den Ton angibt. Der Plan der Gemeinde Gräfelfing, das alte Wasserkraftwerk Kraemermühle umzubauen und wieder zu einem effizienten stromproduzierenden Kleinwasserkraftwerk zu machen, gewinnt damit noch einmal an Bedeutung. Allerdings grätscht gerade die Bundesregierung mit ihrem Gesetzesentwurf zur Energiewende dazwischen - dieser stellt die Existenz der kleinen Kraftwerke in Frage. Denn die Förderung für die Stromeinspeisung soll gestrichen werden und auch die Genehmigung neuer Projekte steht künftig in Frage. Der Entwurf stößt bei Gemeinden mit Kleinwasserkraftwerken auf Unverständnis.