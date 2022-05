Bei einem Wettkampf in Garching kollabiert der Boxer Musa Yamak im Ring und stirbt kurz darauf im Krankenhaus. Die Polizei rückt mit 15 Streifenwagen an, es spielen sich dramatische Szenen ab. Die Hintergründe.

Von Bernhard Lohr, Garching

Die Kampfsport-Szene ist geschockt: Der Boxer Musa Askan Yamak ist bei einem Wettkampf in Garching zusammengebrochen und anschließend in einem Krankenhaus gestorben. Der Fight des Lokalmatadors und mehrfachen Champions war am Samstagabend im Garchinger Bürgerhaus als Hauptereignis angekündigt, die Halle war mit Hunderten Zuschauern gefüllt. Und diese erlebten, wie der 38-Jährige kurz vor Beginn der dritten Runde im Ring plötzlich zusammenbrach. Sanitäter und Notärzte kämpften mehr als eine halbe Stunde lang um das Leben des Sportlers. Vergeblich. Dieser starb später trotz Reanimation in einem Münchner Krankenhaus.