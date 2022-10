Die Energieagentur bietet seit Montag am Jagdfeldzentrum ihre Beratungen an.

Die Energieagentur Ebersberg-München ist fortan von überall im Landkreis München aus gut zu erreichen: Im siebten Stock des Hochhauses am Jagdfeldzentrum in Haar hat die Energieagentur am Montag ihr neues Büro mit mehr Platz für das wachsende Team bezogen. Das bisherige, kleinere Unterhachinger Büro der Energieagentur wird dafür aufgelöst. "Damit gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt, um die Energiewende im Landkreis München noch besser voranzubringen", sagt Landrat Christoph Göbel (CSU), der im Aufsichtsrat der Energieagentur diese strategische Entscheidung stark befürwortet und mitbeschlossen hat, zu dem Umzug.

Die Energieagentur Ebersberg-München unterstützt und berät Bürgerinnen und Bürger, Kommunen und Unternehmen bei allen Fragen rund um Energiewende, Energiesparen und erneuerbare Energien. "Durch die neue Lage in Haar - quasi mitten im Landkreis München - bietet sie dafür jetzt eine ideale Anlaufstelle", heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Mit der neuen Adresse gibt es von sofort an in jedem Trägerlandkreis der Energieagentur ein zentral gelegenes Büro: eines in Ebersberg, wo der Firmensitz der Gesellschaft ist, und eines in Haar, beide angebunden und verbunden durch die S-Bahn (S 4) und die Bundesstraße B 304.

Außerdem verfügt die Energieagentur über ein kleineres Beratungsbüro in Unterföhring. Nicht nur für die Kundinnen und Kunden der Energieagentur, auch für die inzwischen 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeuten die zwei jeweils zentral gelegenen Landkreisbüros laut Landratsamt München ein noch effizienteres Arbeiten. Angesichts der Vielzahl an Beratungsanfragen, die das Team aktuell aufgrund der Energiekrise erreicht, ein nicht unerheblicher Aspekt. "Wir tun unser Bestes und arbeiten am Limit, um alle Fragestellenden mit Antworten zu versorgen", sagt Willie Stiehler, der Geschäftsführer der Energieagentur Ebersberg-München. Er rät allen Interessentinnen und Interessenten: "Der beste Weg zur Energieagentur führt derzeit übers Internet." Unter www.energieagentur-ebe-m.de sind Online-Vorträge und Online-Basis-Beratungen abrufbar. Dort finden Interessierte aus beiden Landkreisen alle Informationen völlig kostenlos.

Energieagentur Ebersberg-München gGmbH: Münchener Straße 14, 85540 Haar, Termine nur nach Vereinbarung unter https://www.energieagentur-ebe-m.de/Service/Beratungsanfrage