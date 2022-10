Interview von Laura Richter, Neubiberg

Bei einem Hackerangriff auf das zum Landratsamt gehörende Medienzentrum München-Land sind, wie diese Woche bekannt wurde, Daten der Amtlichen Schulverwaltung durch eine Schadsoftware verschlüsselt worden. In der Folge können 55 Schulen im Landkreis München und 20 im Berchtesgadener Land nicht mehr auf Adressen, Lehr- und Stundenpläne zugreifen. IT-Sicherheitsexperte Wolfgang Hommel von der Universität der Bundeswehr in Neubiberg überrascht der Vorfall nicht. Am Institut "Cyberdefence und Smart Data" forscht der Wissenschaftler unter anderem zu einem Programm des organisationsweiten Sicherheitsmanagements, das zur Absicherung kritischer Infrastrukturen angewendet werden soll.