Vor allem Erstklässler in den Schulen

An den Schulen nutzen offenbar vor allem die Eltern jüngerer Kinder die Notbetreuung, die grundsätzlich bis zur sechsten Klasse in Anspruch genommen werden kann. An der Grundschule Taufkirchen am Wald etwa besuchen nach Angaben von Rektorin Hildegard Höhn derzeit etwa 60 der 405 Schüler die Notbetreuung, im Frühjahr waren es circa 50. Rund ein Drittel der Kinder sind Erstklässler. "Die meisten Eltern sagen, sie müssen jetzt wieder arbeiten, da geht es ja um Existenzen", sagt Höhn. "Bei uns sind Inklusionskinder, bei uns sind Kinder, deren Eltern nicht lesen und schreiben können, wie sollen die Unterricht zu Hause machen?" Nun dürfe sie mehr Kinder nehmen als im Frühjahr, die zuhause nicht klarkämen. Wenn sie sich Sorgen machen würde, dass sich die Kinder in der Schule mit dem Coronavirus infizieren, würde sie das strenger handhaben, sagt Höhn. Doch sie ist überzeugt: "Hier hat sich kein Kind angesteckt." Damit das so bleibt, würden die Hygienevorgaben strikt eingehalten. So säßen je vier bis acht Kinder in den neun Gruppen, mit Abstand.

In die Notbetreuung am Gymnasium Neubiberg kommen dagegen nur vier bis zehn der insgesamt etwa 360 Fünft- und Sechstklässler, was Schulleiter Reinhard Rolvering etwas überrascht. Er selbst schaue jeden Tag bei den Schülern vorbei, die auf verschiedene Lernlandschaften verteilt sind: "Die haben alle etwas zu tun, machen ein abwechslungsreiches Programm oder etwa Englisch- oder Matheaufgaben." Auch nähmen sie von der Schule aus an Videokonferenzen ihrer Klasse teil. Ein Lehrer gehe von Gruppe zu Gruppe und helfe bei Fragen, so weit es in ihm möglich ist. Da es dafür kein Stundendeputat gebe, machten die Kollegen das "so nebenbei" zusätzlich. Aber die Schule wolle die Familien gerne unterstützen. Auch an der Josef-Breher-Mittelschule in Pullach nutzen nur weniger Eltern die Notbetreuung. "Bei uns sind es genauso viele wie im Frühjahr", sagt Rektor Harun Lehrer, "eine Hand voll". dabo, abo