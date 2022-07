Sechs Windräder wollen die vier Gemeinden Baierbrunn, Neuried, Pullach und Schäftlarn im Forstenrieder Park entlang der Autobahn 95 errichten, um damit 12 000 Haushalte im Landkreis München mit Strom versorgen zu können. In einer ersten Info-Veranstaltung am Donnerstag, 28. Juli, von 19 Uhr an werden die Gemeinden ihre Pläne für die Anlagen im Staatsforst vorstellen und gemeinsam mit Expertinnen und Experten den Projektstand erläutern. Dazu gehören neben Informationen rund um die Technik auch die ersten Visualisierungen der Windräder, die verdeutlichen sollen, wie die sich von bestimmten Aussichtspunkten aus in die Landschaft einfügen. Im Anschluss können Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen stellen, die von den Projektverantwortlichen und den Fachreferenten beantwortet werden. Die Teilnehmerzahl der kostenfreien Online-Veranstaltung ist aus technischen Gründen auf 500 Personen begrenzt. Die Anmeldung ist möglich unter www.ea-ebe-m.de/forstenrieder_park oder unter www.windenergie-landkreis-muenchen.de.