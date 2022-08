Von Laura Richter, Baierbrunn

"Nicht auf direktem Weg, aber auf dem schönsten" radelt man bei der Schnitzeljagd von Baierbrunn nach Wolfratshausen zwischen der Isar und dem Starnberger See, heißt es auf der Webseite des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV). Um sein 50-jähriges Bestehen zu feiern, bietet dieser vom 1. September an erstmals vier "Radlrallyes" durch die Landkreise des Münchner Umlands an. Wie bei den Stadtteil-Rallyes und der MVV-Stadtrallye der vergangenen Jahre, müssen Teilnehmer an Denkmälern und markanten Wegpunkten anhalten und Fragen dazu beantworten. Jede der Touren, die mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club e.V. ausgearbeitet wurden, führt durch mindestens zwei der acht Landkreise des Verkehrsverbundes.

Die 42 Kilometer lange Tour von Baierbrunn über Starnberg nach Wolfratshausen ist als "mittelschwer" gekennzeichnet. Dabei überwinden Radler gut 300 Höhenmeter. Dabei ist außer einem trainierten Orientierungssinn ein aufmerksames Auge gefragt. "Wie viele Kilometer kann ein Elektroauto mit dem Strom fahren, den eine Windenergieanlage unter Volllast mit einer Umdrehung erzeugt?", lautet eine der Fragen, die es zu beantworten gilt. Für die Lösung sollten Radler wohl die Infotafeln im Windpark in Harkirchen genau inspizieren. Zurück in den Landkreis München geht es dann, so will es zumindest der MVV, mit der S-Bahn. Das Neun-Euro-Ticket läuft allerdings pünktlich zu Beginn der Aktion ab.

Wer auch die Rätsel der übrigen Landkreise lösen will, kann die Strecken durch das Fünf-Seen-Land von Starnberg nach Fürstenfeldbruck, durch die Amperauen von Dachau nach Freising oder von Erding durch den Ebersberger Forst nach Ebersberg bestreiten. Die Fragebögen und Wegbeschreibungen können vorab unter www.mvv-radlrallye.de auf das Smartphone heruntergeladen werden. Zudem liegen kostenlose Print-Fahrradkarten zu den Touren in den MVV-Regionalbussen in den Verbundlandkreisen aus.