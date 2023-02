Die Münchner Kabarett-Institution steht vor dem Aus - aus vielen Gründen. Dafür gäbe es gerade in München Bedarf für genau so eine Bühne.

Von Oliver Hochkeppel

Es scheint nun also einzutreten, was viele seit langem befürchtet haben, ob nun schon seit dem spektakulären Geschaftsführerwechsel von Till Hofmann zu Stefan Hanitzsch vor eineinhalb Jahren oder erst wegen des immer jämmerlicheren Auftritts des "Ladens": Die Lach- und Schießgesellschaft, eine 66-jährige Institution Münchens mit Ausstrahlung auf die ganze Republik und über die Kabarettszene hinaus, steht vor dem Aus. Und wie es in diesen Zeiten üblich geworden ist, wird sich wieder keiner finden, der daran schuld ist.

Bruno Jonas darf man glauben, dass er nur das Beste wollte, schon aus Eigeninteresse. Schließlich ist sein Aufstieg und sein Name eng mit dem Haus verbunden. Stefan Hanitzsch will sich selbst ebenfalls nichts vorwerfen lassen, außer einer "Naivität" im Umgang mit dem "berserkerhaften" Bruno Jonas. Till Hofmann kann man tatsächlich wenig anlasten, er hat sich verblüffend friedfertig und mit den besten Wünschen verabschiedet. War es also am Ende wieder Corona? Oder gar nur der aktuelle Personal- und Handwerkermangel?

Nein. Wie so oft liegt es am Allzumenschlichen, an einer Gemengelage aus Eitelkeit, Selbstüberschätzung und aufgestauten, für Außenstehende nicht nachvollziehbaren Ressentiments. Jonas kämpfte einen alten Feldzug ohne den nötigen Weitblick. Hanitzsch fehlte für seine Vision die betriebswirtschaftliche und fachliche Kompetenz. Sine ira et studio - also ohne Zorn und Eifer betrachtet - ist die Sache klar: Eine Kabarettbühne mit gerade einmal 120 Plätzen ist in München wegen des Pacht- und Preisniveaus kaum überlebensfähig, da kann der Name noch so berühmt sein. Till Hofmann hat das Problem seinerzeit gelöst, indem er die Lach- und Schieß als mittlere Bühne zwischen Vereinsheim und Lustspielhaus platzierte und die Synergieeffekte nutzte. Bruno Jonas sah dadurch offenbar den Markenkern gefährdet. Und Stefan Hanitzsch dachte (und denkt immer noch), dass die Digitalisierung samt angeschlossenem Tonstudio die nötigen Zusatzeinnahmen generieren kann. Was man aus vielen Gründen bezweifeln darf.

Das Kuriose ist, dass - ganz abgesehen vom Vermächtnis eines Dieter Hildebrandts und vieler anderer - auch die Szene und "der Markt" genau diese Bühne in dieser Größe und mit seiner Stoßrichtung brauchen. Viele Künstler passen weder ins kleinere Vereinsheim noch ins größere Lustspielhaus, noch in die Drehleier, noch in den Schlachthof, wie schon die Namen verraten. Es müssten sich doch kompetente junge Kreative finden lassen, die das wieder zum Laufen kriegen. Dazu müssten allerdings die älteren und alten weißen Männer die Größe finden, ihre Befindlichkeiten der Sache zuliebe zurückzustellen und die Staffel weiterzureichen.