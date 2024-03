Der bunte Hund ist in diesem Fall rot, aber mindestens genauso auffällig. Im geteilten Berlin des Jahres 1985 büxt ein flauschiger Vierbeiner aus: Er möchte herausfinden, was sich hinter der Mauer befindet. Dass ihn DDR-Grenzschützer einfangen und festhalten werden, kann er natürlich nicht ahnen. Dass seine Rückgabe fast wie ein Agententhriller ablaufen wird, ebenfalls nicht. Der deutsche Found-Footage-Animationsfilm "Der verlorene Hund" erzählt diese nicht nur aus Hundesicht aufregende Geschichte in knapp sieben Minuten; er ist einer von 44 Filmen , die bei der diesjährigen Ausgabe des Festivals "Bunter Hund" zu sehen sind.

Das beliebte Kurzfilmfest gibt es seit 25 Jahren, die 23. Ausgabe findet vom 14. bis 17. März statt, wie immer im Werkstattkino. Die Jury hat Hunderte Einreichungen aus Ländern wie China, Brasilien, Israel, Kambodscha oder Finnland gesichtet und daraus ein kunterbuntes Filmprogramm zusammengestellt.

Es gibt wie immer eine thematische Klammer, die Filme werden in Kategorien eingeordnet, die mindestens ebenso überraschend sind wie ihre Titel: "Heimat", "Arbeit ist das halbe Leben", "Anders & Artig" sowie "Liebe und andere Grausamkeiten". Der eingangs genannte deutsch-deutsche Hunde-Film etwa läuft im Programmblock "Heimat". Die Zuschauer dürfen über ihre Lieblingsfilme abstimmen, am Ende des Festivals wird der Sieger mit dem Publikumspreis "Hasso" ausgezeichnet.

Und dann wären da noch die Filme aus dem Programmblock "Trash & Sonderbares", die am späten Samstagabend (und am Sonntag in einer Wiederholung) außer Konkurrenz gezeigt werden, da sie in keine Kategorie passen und das Publikum ratlos, fassungslos oder hysterisch lachend zurücklassen. Hier treffen Pinguine auf Popel, hier gibt es komplett sinnlose Maschinengewehrsalven zu besichtigen oder zieht es Disco-Roboter ins Münchner Nachtleben.

Bunter Hund - 23. Internationales Kurzfilmfest, Do., 14., bis So., 17. März, Werkstattkino, Fraunhoferstr. 9