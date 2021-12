Judith Kalman und Elli Friedmann waren Teenager, als die Nazis 1944 in Ungarn einmarschierten. Die jungen Frauen landeten erst in Auschwitz, kamen dann nach Augsburg-Kriegshaber in die Michel-Werke. Die Firma unterhielt ein KZ-Außenlager für 500 jüdische Zwangsarbeiterinnen, die Messinstrumente fertigen mussten. Judith und Elli haben später ihre Geschichten aufgeschrieben. Daraus lesen Lisa Bühler und Susanne Reng am Mittwoch, 8. Dezember, 19 Uhr, die Lesung wird als Livestream aus dem Abraxas Theater übertragen (Tickets über www.kulturhaus-abraxas.de).