Das Benefizkonzert des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks (BRSO) zugunsten des Adventskalenders für gute Werke der Süddeutschen Zeitung hat eine stolze Tradition. Das diesjährige aber wird als besonders denkwürdig in Erinnerung bleiben. Aus einigen Gründen.

Ein Orchester von Weltruf, das unter seinem neuen Chefdirigenten - dem weltgefeierten Sir Simon Rattle - Gustav Mahlers neunte Symphonie darbietet: Das ist eine Attraktion. Der Ort der Aufführung - die erst im Oktober eröffnete, mit dunklem Holz ausgeschlagene Isarphilharmonie auf dem Gelände des Gasteig-Interim in Sendling: Das ist ein neuer Neugier-Ort in der Münchner Kulturlandschaft.

So können Sie spenden Wer helfen will, wird um ein Geldgeschenk gebeten, Sachspenden können leider nicht entgegengenommen werden. Bareinzahlungen sind von Montag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr sowie Freitag von 10 bis 16 Uhr im SZ-Servicezentrum, Fürstenfelder Straße 7, möglich. Sicher online spenden können Leser im Internet unter www.sz-adventskalender.de. Überweisungen sind auf folgendes Konto möglich: "Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung e.V." Stadtsparkasse München IBAN: DE86 7015 0000 0000 6007 00 BIC: SSKMDEMMXXX Spenden sind steuerlich abzugsfähig; bis zu einem Betrag in Höhe von 300 Euro reicht der vereinfachte Nachweis. Bei Spenden in Höhe von mehr als 300 Euro senden wir Ihnen die Spendenbestätigung zu, sofern auf der Überweisung der Absender vollständig angegeben ist. Jede Spende wird ohne Abzug dem guten Zweck zugeführt. Alle Sach- und Verwaltungskosten, die entstehen, trägt der Süddeutsche Verlag. www.facebook.com/szadventskalender

Die Umstände des Abends - wegen der Corona-Auflagen durften kurzfristig nur 450 der gut 1800 Plätze besetzt sein, und das auch nur mit rigiden Maskenvorgaben und großzügig berechneten Sicherheitsabständen: Das war ein logistischer Kraftakt, der den Glücklichen, die am Freitagabend Einlass fanden, ein wahrlich ungewöhnliches Erlebnis bescherte.

"Wir leben in sonderbaren Zeiten", sagte Hendrik Munsberg, stellvertretender Adventskalendervorstand, in seiner Begrüßungsrede und wertete den Abend als "ein wunderbares Zeichen für Kunst und Musik - und für die Hilfe an notleidende Menschen".

‹ › Die 1800 Karten für das Benefizkonzert des BR-Symphonieorchesters unter Leitung von Sir Simon Rattle waren schnell verkauft. Doch machte Corona dem Traum vom gut besuchten Konzert mal wieder einen Strich durch die Rechnung. Nur noch 450 Menschen durften wegen der strengeren Regeln in den Saal der neuen Isarphilharmonie. Bild: Stephan Rumpf

‹ › Am Pult der furios-feinfühlige Sir Simon Rattle, der das Orchester von der Konzertsaison 2023/2024 an leiten wird. Mit Mahlers neunter Symphonie haben Musiker und Dirigent schon einmal gezeigt, was die Stadt großartiges zu erwarten hat. Bild: Stephan Rumpf

‹ › Was der Abend auch war: "Ein wunderbares Zeichen für Kunst und Musik - und für die Hilfe an notleidende Menschen", wie Hendrik Munsberg, der stellvertretende Vorstand des SZ-Adventskalenders sagte. Denn der Erlös aus dem Konzert geht an den Verein, der Menschen hilft, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Bild: Stephan Rumpf Wird geladen ...

Zusammenzuführen und zusammenzufügen: Auch mit dieser Mission tritt Simon Rattle in München an, wo er ab der Konzertsaison 2023/24 Chefdirigent wird. Seinen einstigen Lehrer an der Royal Academy of Music, John Streets, zitierte Munsberg mit dem vielsagenden Satz: "Da hetzt so ein Junge mit Augen wie Sternen in der Academy herum."

Welche Kraft dieses Leuchten freisetzt - das war beim anschließenden Konzert zu erleben. Auch wenn das BRSO das Konzert dem Andenken des im Oktober verstorbenen Dirigenten Bernard Haitink widmete, mit dem es eine sechs Jahrzehnte lange Geschichte verband, war es alles andere als ein rückwärtsgewandter Abend. Sondern einer, der erkennen ließ, wie viel Rattle, 66, mit dem Orchester vor hat. Und in dieser Stadt.