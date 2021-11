Den Traum vom geselligen Abend in der neuen Münchner Isarphilharmonie hat Corona geschrumpft: Nur 450 Karten durften verkauft werden. Aber auch so kann man Sir Simon Rattle, die Musiker und Mahlers neunte Symphonie erleben - per Livestream.

Das Benefizkonzert für den SZ-Adventskalender, das vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO) unter seinem künftigen Chefdirigenten Sir Simon Rattle an diesem Freitag in der Isarphilharmonie gegeben wird, findet statt - allerdings vor deutlich reduziertem Saalpublikum von 450 statt der eigentlich möglichen 1800 Personen. Das entspricht den von diesem Mittwoch an verschärften Corona-Vorschriften in Bayern, wonach Kulturveranstaltungen nur noch zu maximal 25 Prozent ausgelastet sein dürfen.

Kann man das Konzert auch im Livestream verfolgen?

Ja, die Süddeutsche Zeitung übernimmt am Freitag von 20.05 Uhr an auf ihrer Homepage unter sz.de/benefizkonzert (also einfach direkt hier in diesem Artikel) den Livestream von BR Klassik, der auch unter www.br-klassik.de/concert oder unter der Homepage des Symphonieorchesters abrufbar ist.

So können Sie spenden Wer helfen will, wird um ein Geldgeschenk gebeten, Sachspenden können leider nicht entgegengenommen werden. Bareinzahlungen sind von Montag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr sowie Freitag von 10 bis 16 Uhr im SZ-Servicezentrum, Fürstenfelder Straße 7, möglich. Sicher online spenden können Leser im Internet unter www.sz-adventskalender.de. Überweisungen sind auf folgendes Konto möglich: "Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung e.V." Stadtsparkasse München IBAN: DE86 7015 0000 0000 6007 00 BIC: SSKMDEMMXXX Spenden sind steuerlich abzugsfähig; bis zu einem Betrag in Höhe von 300 Euro reicht der vereinfachte Nachweis. Bei Spenden in Höhe von mehr als 300 Euro senden wir Ihnen die Spendenbestätigung zu, sofern auf der Überweisung der Absender vollständig angegeben ist. Jede Spende wird ohne Abzug dem guten Zweck zugeführt. Alle Sach- und Verwaltungskosten, die entstehen, trägt der Süddeutsche Verlag. www.facebook.com/szadventskalender

Was passiert mit den 1800 schon gekauften Tickets?

Die schon verkauften 1800 Konzertkarten werden storniert, die Besitzer werden per E-Mail informiert. Für die gezahlten Kartenpreise gibt es eine vollständige Erstattung. Auf diese Weise erhält jeder Karteninhaber die Möglichkeit, angesichts der aktuellen Corona-Lage zu entscheiden, ob er das Konzert in der Isarphilharmonie erleben will.

Was ist beim Konzertbesuch am Freitag zu beachten?

Seit Mittwoch gilt für Kulturveranstaltungen die sogenannte "2G-plus"-Regelung. Zutritt haben also nur Personen mit einem gültigen Impf- oder Genesenen-Nachweis. Außerdem ist ein negativer Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Test (48 Stunden) nötig. In der Isarphilharmonie herrscht auch am Platz FFP2-Maskenpflicht. Wegen der erforderlichen Einlasskontrollen wird Konzertbesuchern empfohlen, frühzeitig, mindestens jedoch 30 Minuten vor Konzertbeginn einzutreffen - also spätestens um 19.30 Uhr.

Zur Geschichte der Benefizkonzerte

Der Erste Vorsitzende des Adventskalenders, Karl Ulrich, sagte: "Wir danken Sir Simon Rattle und dem Symphonieorchester des BR, dass diese wunderbare Tradition der Benefizkonzerte auch in so schwierigen Zeiten fortlebt." Dieser Dank gelte auch dem BRSO-Management und den Verantwortlichen des Bayerischen Rundfunks." Für viele Menschen sei das Benefizkonzert ein Zeichen der Hoffnung.