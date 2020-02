Gemeinschaftswerk: die fertige Rampe an der Moosacher Jugendfreizeitstätte, eine zweite soll noch kommen.

Ideen muss man haben - und Steine. Zur Kommunalwahl am 15. März können Wählerinnen und Wähler im Rollstuhl, mit Rollator oder Kinderwagen bequem über einen farbenfrohen Teppich barrierefrei zur Wahlurne in der Jugend-Freizeitstätte "Boomerang" gelangen. Aus rund tausend Legosteinen haben Mitarbeiter sowie Kinder und Jugendliche von sechs bis 13 Jahren aus den bunten Spielzeugklassikern eine voll funktionstüchtige Rollstuhlrampe in Eigenregie gebaut.

Die Idee, den Zugang zur Freizeitstätte rollstuhl- und kinderwagengerecht auszustatten, hatte das Boomerang-Team um Einrichtungsleitern Franziska Merten schon länger, aber dass sie es genau jetzt angingen, liege daran, dass die Freizeitstätte Wahllokal für die Kommunalwahl ist, sagt Barbara Likus. Sie ist eine der drei ehrenamtlichen Vorstandsvorsitzenden des Trägervereins "Arbeitsgruppe Buhlstraße", welcher das Boomerang betreibt.

Eigentlich ist das Jugendzentrum ebenerdig in einem bungalow-ähnlichen Bau in zwei Gebäudeteilen an der Pelkovenstraße 128 schräg gegenüber dem Olympia-Einkaufszentrum untergebracht. Und doch weist es kleine Kanten auf, die Rollstuhlfahrer nicht ohne Hilfe bewältigen könnten, sagt Barbara Likus.

Die Legosteine sind zum Teil gegen Abholung gespendet worden, zum Teil haben die Organisatoren gebrauchte für kleine Beträge über ein Verkaufsportal im Internet erstanden. "Wir haben in München einige abgeholt", sagt Likus. Den Untergrund bildeten Legobodenplatten, die durch die gesetzten Steine verbunden seien. Die Oberfläche werde noch mit Harz versiegelt, damit auch die oberen Stecksteine fest verklebt seien, beschreibt Likus den Vorgang. Fertiggestellt war die Rampe innerhalb von zwei Wochen, wobei die Akteure nicht ununterbrochen an der Arbeit gewesen waren. "Wir haben daran gebaut, wenn Steine da waren, und immer nur so lange, wie die Kinder Lust hatten. Wenn sie lieber etwas anderes machen wollten, war auch mal drei Tage Pause."

Weil allerdings noch eine zweite Rampe, dieses Mal für den Zugang am zweiten Gebäudeteil, gebaut werden soll, sucht der Verein noch weiterhin viele bunte Legosteine. Wer welche spenden möchte, kann diese direkt in der Freizeitstätte Boomerang abgeben. Auch nach der Wahl werden die Rampen ein fester Bestandteil des Treffpunkts mit seinem Jugendcafé und dem Spielhaus bleiben.

"Wir wollen mit der bunten Aktion unsere Besucherinnen und Besucher an das Themenfeld Inklusion ganz praktisch heranführen und gleichzeitig alle Wählerinnen und Wähler bei uns im Hause willkommen heißen", sagt Barbara Likus. "Wir freuen uns, unseren Teil zur Demokratie beitragen zu können, und hoffen auf eine hohe Wahlbeteiligung in unserem Wahllokal und in ganz München."