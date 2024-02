Lokalrunde:Kochen lernen, Trinken lernen

Das Genre des Kochkurses hat in München ein bisschen an Glanz verloren, seit der Tantris-Chefkoch Hans Haas in den Ruhestand gegangen ist und Alfons Schuhbeck sich notgedrungen in der JVA Landsberg aufhält. Gibt man bei Google die Begriffe "Kochschule Hans Haas" ein, dann erhält man zwar eine Adresse Am Glockenbach, aber die ist ein Irrtum. Hans Haas weiß jedenfalls nichts von dieser angeblichen Kochschule und hat - leider - auch nicht vor, noch Kurse zu geben. Und der Kollege Schuhbeck hatte mal bis zu 30 Kurse monatlich im Angebot, aber auch das ist lange vorbei.