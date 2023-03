In München und anderen Städten blockierten Klimaaktivisten schon mehrere Male den Verkehr. Das Bild zeigt einen Aktivisten, der im November am Stachus die Straße blockierte.

Sechs Vertreter der "Letzten Generation" haben am Freitagmorgen den Autoverkehr unweit des Mittleren Rings in München gestört. Vier klebten sich an der Brudermühlstraße Ecke Plinganserstraße fest, zwei saßen auf der Straße, um im Notfall eine Rettungsgasse freimachen zu können.

Die Aktion begann um acht Uhr morgens, nach einer Stunde löste die Polizei die vier Aktivisten von der Straße. Es gab teils wütende Proteste von Autofahrern, einige fuhren über Fuß- und Radweg an der Blockade vorbei.