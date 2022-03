Es ist ein Künstler-Albtraum: Kurz vor der Erstaufführung seiner ebenso heroischen wie tragischen Oper über die aus Liebeskummer selbstmordgefährdete Ariadne erfährt ein junger Komponist, dass sein Auftraggeber Änderungswünsche hat. Sein Werk soll mit einer Commedia dell' arte rund um die leichtlebige Zerbinetta aufgeführt werden - und zwar gleichzeitig. "Ariadne auf Naxos" ist eine der schönsten Opern von Richard Strauss und lotet die Frage nach dem Miteinander von dramatischen und komödiantischen Elementen in der Kunst aus. Das Libretto stammt vom österreichischen Schriftsteller Hugo von Hofmannsthal, seine Uraufführung erlebte das Werk im Jahr 1912. Jetzt kommt diese Oper in einer New Yorker Inszenierung von Elijah Moshinksy auf die große Leinwand, im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Met Opera live im Kino", es dirigiert Marek Janowski. Am Samstag, 12. März, werden mehrere Kinos in München und im Umland zum Opernhaus, gesungen wird auf Deutsch, die Vorstellung dauert etwas mehr als drei Stunden, es gibt eine Pause.

Met Opera live im Kino: Ariadne auf Naxos, Sa., 12. März, 19 Uhr, teilnehmende Kinos und Tickets: www.metimkino.de