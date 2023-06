Werner Herzogs Film "Queen of the desert" ist am 14. und 15. Juni zu sehen.

Von Josef Grübl

Die Kinos leiden derzeit unter dem schönen Wetter und dem damit einhergehenden Zuschauerschwund, das Werkstattkino schickt sein Publikum in die Wüste: Frei nach Robert Gernhardt heißt es dort: "Nach 7 Tagen wüste Wüste, erreichte Livingstone die Küste." Knapp zwei Wochen lang flimmert auf der Leinwand die Luft vor Hitze und wandern die Dünen.

So auch in Werner Herzogs Film "Queen of the Desert" (14./15. Juni), der von der Forschungsreisenden und Historikerin Gertrude Bell erzählt. Gedreht wurde in Marokko und Jordanien, vor der Kamera standen Stars wie Nicole Kidman und James Franco. In die australische Wüste geht es in John Currans Film "Spuren - Tracks" (2013), darin spielt Mia Wasikowska eine junge Frau, die allein tausende von Wüstenkilometern durchquert (5./6. Juni). Auf dem Spielplan stehen auch Filme von Gus Van Sant, David Lynch und Claire Denis.

Filmreihe: Nach 7 Tagen wüste Wüste, So., 4., bis Fr., 16. Juni, Werkstattkino, Fraunhoferstr. 9