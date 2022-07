Weil ihr Mann seit Kriegsende vermisst wird und die Familie finanzielle Sorgen hat, macht Fahrije den Führerschein. So kann sie aus ihrem Dorf im Kosovo in die Stadt fahren, um Paprikapaste zu verkaufen. Beim Dorfpatriarchat kommt so viel Selbstständigkeit aber nicht gut an. In ihrem Spielfilmdebüt erzählt Blerta Basholli von einer mutigen Frau, die Story basiert auf wahren Begebenheiten. Ins Kino kommt der Film im September, vorab ist er im Rahmen der Balkantage unter freiem Himmel zu sehen, vor Filmbeginn spielt die Band Stray Colors ein Konzert.

Hive, CH/AL/MK/XK 2021, Regie: Blerta Basholli, Sa., 9. Juli, ab 18 Uhr, Kino, Mond und Sterne, Westpark